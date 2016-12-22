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В Великобритании осудили Трампа за видео от ультраправой организации
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В Великобритании осудили Трампа за видео от ультраправой организации
Политика, 23:45
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В Великобритании осудили Трампа за видео от ультраправой организации

Американский президент опубликовал на своей странице в Twitter несколько видео от ультраправой британской организации Britain First. Действия главы США в правительстве Великобритании сочли «неправильными», сообщает Guardian.

«Britain First стремится внести раздор в общество, используя пропитанные ненавистью выражения, распространяющие ложь и усугубляющие напряженность», — говорится в официальном заявлении представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Речь идет о трех видеозаписях заместителя лидера британской ультраправой политической организации Britain First Джейды Франсен, которые Трамп опубликовал на своей странице в Twitter. Согласно Guardian, видеозаписи носят «антимусульманский» характер: например, на одном из видео «якобы группа мусульман сталкивает неизвестного мальчика с крыши». Как сообщает издание, публикации вызвали резкую негативную реакцию со стороны британской общественности.

Представитель Белого дома Сара Сандерс вступилась за Дональда Трампа, пояснив, что так президент обращает внимание на «угрозу национальной безопасности». При этом Сандерс отметила, что подлинность роликов не установлена. ​«Будь это настоящее видео или нет, угроза реальна. Цель Трампа»- содействовать укреплению пограничной и национальной безопасности», — сказала пресс-секретарь.

Несмотря на возникший конфликт, Великобритания не отменяет планов по организации визита американского лидера в страну. «Приглашение на официальный визит было принято», — говорится в заявлении ​британского правительства.

Теги: видео , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Britain First
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