В Москве установят памятник главе сыска царской России Аркадию Кошко

Мэр Москвы Серегей Собянин подписал распоряжение установить в Москве памятник сыщику, начальнику уголовного сыска Российской империи Аркадию Кошко. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии столицы.

Памятник Кошко будет установлен в сквере на пересечении улицы Петровки и 2-го Колобовского переулка. Сроки выполнения проекта — до 31 декабря 2019 года. Согласно распоряжению, проектирование и изготовление монумента будет выполняться за счет городского бюджета.

Как сообщает ТАСС, заявленная стоимость работ составила 20 млн руб.

Аркадий Кошко — криминалист и сыщик царской России. В 1908 году он возглавил Московскую сыскную полицию, а также разработал новую систему идентификации личности, основанную на классификации антропометрических и дактилоскопических данных. С помощью этой идентификации было создана расширенная картотека преступников.​