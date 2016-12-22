Путин поделился впечатлениями о фильме «Легенда о Коловрате»

Президент Владимир Путин поделился впечатлениями после просмотра фильма «Легенда о Коловрате» режиссеров Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого, передает «Интерфакс».

«Впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — сказал Путин. Вместе с ним фильм посмотрели министр культуры Владимир Мединский, исполнители главных ролей Илья Малаков, Полина Чернышова, а также Файзиев.

До начала просмотра режиссер рассказал об идее фильма, которая заключается в том, что объединение, совместные действия людей дают больше результатов. «Идея объединения хорошая, дает дополнительные силы и учит побеждать», — сказал Путин. Он также выразил надежду на то, что Файзиев в следующий раз снимет картину, в которой российские герои побеждают и хоронят других с почестями.

Премьера «Легенды о Коловрате» запланирована на 30 ноября. Фильм снят в жанре фэнтези, в нем рассказывается о битве воеводы Евпатия Коловрата с войском хана Батыя в XIII веке.