Минобрнауки отреагировало на решение Татарстана по изучению языка

Учебные планы в школах республик должны обеспечивать возможность изучения государственных языков на добровольной основе, гарантируя право выбора родителей и учащихся, рассказали РБК в пресс-службе Минобрнауки. Министерство отправило разъяснения по изучению родных и государственных языков главам республик.

Как следует из заявления пресс-службы, разъяснения составлены с учетом поручения президента России о реализации принципа добровольности изучения родного языка.

«Данная работа была проведена с учетом ранее направленного президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым обращения. Отмечаем продуманную и конструктивную позицию главы региона и государственного совета Республики Татарстан в отношении принятия дополнительных мер, связанных с обеспечением нагрузки для преподавателей русского и татарского языков, а также по снятию напряженности со стороны педагогической и родительской общественности», — рассказали в Минобрнауке.

Как сообщили в пресс-службе, такой подход позволил «оперативно принять меры по выравниванию ситуации» с преподаванием татарского языка как государственного языка республики на добровольной основе.

В ведомстве добавили, что в скором времени состоится сессия с участием министров образования республик, где пройдет обсуждение методических рекомендаций по вопросам изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации.

Госсовет Татарстана 29 ноября проголосовал за добровольное изучение татарского языка в школах республики. Татарский язык, по решению руководства региона, станет факультативным предметом с объемом преподавания в два часа в неделю.