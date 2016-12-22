Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,90 58,37 EUR Нал. 69,81 69,10 USD Бирж. 58,69 +0,33 EUR Бирж. 69,59 +0,44 USD ЦБ. 58,33 -0,08 EUR ЦБ. 69,20 -0,29 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 10500,00 +632,00 ММВБ 2124,08 -1,18% РТС 1144,68 -1,27% Brent 62,61 -1,20% DJIA 23898,27 +0,26% Nasdaq 6824,93 -1,26% FTSE 7393,56 -0,90%
В Дании нашли еще один фрагмент тела пропавшей с подлодки журналистки
Лента новостей
Россия назвала поставки гумпомощи ООН ущемлением суверенитета Сирии 20:27, Политика Минфин улучшил оценку дефицита бюджета на 500 млрд руб. 20:11, Экономика Россия обвинила США в попытке скрыть последствия операции в Ракке 20:00, Политика Порошенко подписал закон о двойном праздновании Рождества 19:58, Политика Ведущего NBC уволили за домогательства на Олимпиаде в Сочи 19:51, Общество СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова 19:41, Общество Суверенная утопия: зачем Россия предлагает БРИКС создать «свой» интернет 19:38, Мнение В Дании нашли еще один фрагмент тела пропавшей с подлодки журналистки 19:33, Общество В Крыму заявили о невозможности остановить строительство Крымского моста 19:26, Политика Как менялся облик и жизнь российских городов на протяжении 100 лет 19:25, РБК и Ситибанк Ведущий конструктор корпорации «МиГ» совершил попытку самоубийства 19:12, Общество Названа ушедшая на пересъемку фильма «Всех денег мира» без Спейси сумма 19:11, Технологии и медиа УЕФА изменил время начала матчей Лиги чемпионов 19:04, Спорт Чиновников обвинили в халатности после избиения младенца в Подмосковье 19:00, Общество Госкино Украины запретило созданный украинской студией телесериал «Сваты» 18:57, Политика От франка до юаня: кому интересны вклады в «экзотических» валютах 18:55, Деньги Восьми подразделениям Балтийского флота присвоили звание «ударные» 18:46, Политика В «Роскосмосе» рассказали о судьбе пропавшего после запуска спутника 18:38, Технологии и медиа Сбербанк посоветовал соблюдать «кибергигиену» из-за фальшивых приложений 18:26, Бизнес Названо имя ведущего шоу жеребьевки ЧМ-2018 по футболу 18:17, Спорт Сотрудника «Аэрофлота» уволили за дрифт на летном поле в Шереметьево 18:16, Общество Ростуризм разрешил селить болельщиков ЧМ-2018 в палатках 18:11, Общество NBC уволил ведущего после обвинений в домогательствах 18:09, Общество Силовики заявили об «управлении боевиками» через сервисы Zello и Telegram 18:08, Общество Креативный класс: как творческие индустрии могут помочь росту экономики 18:07, Мнение Путин заявил о планах поехать на матч ЧМ-2018 поездом с болельщиками 18:06, Общество Саакашвили рассказал о приказе Порошенко арестовать его до 3 декабря 18:02, Политика Alfa Romeo вернулась в «Формулу-1» спустя 30 лет 17:55, Спорт
В Дании нашли еще один фрагмент тела пропавшей с подлодки журналистки
Общество, 19:33
0
В Дании нашли еще один фрагмент тела пропавшей с подлодки журналистки

Датская полиция подтвердила обнаружение еще одного фрагмента тела шведской журналистки Ким Валль, пропавшей с самодельной подлодки изобретателя Петера Мадсена. Об этом сообщает Aftonbladet. Сам Мадсен ранее признался в том, что расчленил тело после гибели от «несчастного случая».

Фрагмент руки пропавшей журналистки был обнаружен в море неподалеку от Копенгагена, в том же районе, где ранее нашли еще несколько частей тела. Однозначно идентифицировать его пока невозможно, однако в полиции утверждают, что все указывает на то, что он принадлежит именно Валль. «Рука еще не подверглась исследованию, но она была найдена в том же районе, где мы нашли первую часть руки, и она была утяжелена аналогичным образом. Поэтому мы предполагаем, что рука имеет связь с инцидентом на подводной лодке», — заявил замначальника полицейского управления Копенгагена Енс Мёллер Енсен. Фрагмент тела планируют отправить в судебно-медицинский институт, где его изучат специалисты.

Ранее у берегов Дании были также найдены голова, ноги и часть туловища пропавшей журналистки. Несколько фрагментов были обнаружены запакованными в сумки вместе с вещами Валль.

Ким Валль намеревалась сделать репортаж об изобретателе Петере Мадсене и построенной им подводной лодке «Наутилус». 10 августа она вместе с Мадсеном вышла в море. Субмарина вскоре перестала выходить на связь. Вскоре обнаруженный полицией Мадсен сообщил, что подлодка затонула, а журналистку он высадил на одном из островов в гавани Копенгагена. Позднее Мадсен несколько раз менял свои показания. Вначале он признался, что Валль погибла в результате «несчастного случая» — ее ударил по голове тяжелый люк, после чего он захоронил ее в море. После этого, утверждал Мадсен, он решил покончить с собой и затопить лодку.

Однако 30 октября Мадсен изменил показания и заявил, что Валль скончалась внутри подлодки из-за отравления угарным газом, в то время когда он сам он находился на палубе. После этого он расчленил ее тело и выбросил в море. Все обвинения в возможном убийстве Мадсен отрицает.

Полиция подозревает Мадсена в изнасиловании и убийстве журналистки. Подозрения усилились после того, как у изобретателя нашли жесткий диск с видеозаписями пыток и убийств женщин.

Теги: Дания , Ким Валь
Главное
В «Роскосмосе» рассказали о судьбе пропавшего после запуска спутника Технологии и медиа
Материалы по теме
В Дании полиция обнаружила части тела погибшей шведской журналистки Общество
СМИ узнали имя пропавшей с подводной лодки в Дании журналистки Общество
У изобретателя Мадсена нашли видео с пытками и убийствами женщин Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку