В Дании нашли еще один фрагмент тела пропавшей с подлодки журналистки

Датская полиция подтвердила обнаружение еще одного фрагмента тела шведской журналистки Ким Валль, пропавшей с самодельной подлодки изобретателя Петера Мадсена. Об этом сообщает Aftonbladet. Сам Мадсен ранее признался в том, что расчленил тело после гибели от «несчастного случая».

Фрагмент руки пропавшей журналистки был обнаружен в море неподалеку от Копенгагена, в том же районе, где ранее нашли еще несколько частей тела. Однозначно идентифицировать его пока невозможно, однако в полиции утверждают, что все указывает на то, что он принадлежит именно Валль. «Рука еще не подверглась исследованию, но она была найдена в том же районе, где мы нашли первую часть руки, и она была утяжелена аналогичным образом. Поэтому мы предполагаем, что рука имеет связь с инцидентом на подводной лодке», — заявил замначальника полицейского управления Копенгагена Енс Мёллер Енсен. Фрагмент тела планируют отправить в судебно-медицинский институт, где его изучат специалисты.

Ранее у берегов Дании были также найдены голова, ноги и часть туловища пропавшей журналистки. Несколько фрагментов были обнаружены запакованными в сумки вместе с вещами Валль.

Ким Валль намеревалась сделать репортаж об изобретателе Петере Мадсене и построенной им подводной лодке «Наутилус». 10 августа она вместе с Мадсеном вышла в море. Субмарина вскоре перестала выходить на связь. Вскоре обнаруженный полицией Мадсен сообщил, что подлодка затонула, а журналистку он высадил на одном из островов в гавани Копенгагена. Позднее Мадсен несколько раз менял свои показания. Вначале он признался, что Валль погибла в результате «несчастного случая» — ее ударил по голове тяжелый люк, после чего он захоронил ее в море. После этого, утверждал Мадсен, он решил покончить с собой и затопить лодку.

Однако 30 октября Мадсен изменил показания и заявил, что Валль скончалась внутри подлодки из-за отравления угарным газом, в то время когда он сам он находился на палубе. После этого он расчленил ее тело и выбросил в море. Все обвинения в возможном убийстве Мадсен отрицает.

Полиция подозревает Мадсена в изнасиловании и убийстве журналистки. Подозрения усилились после того, как у изобретателя нашли жесткий диск с видеозаписями пыток и убийств женщин.