Восьми подразделениям Балтийского флота присвоили звание «ударные»

Комиссия Минобороны по итогам проверки присвоила почетное наименование «ударные» восьми подразделениям Балтийского флота, сообщается на сайте ведомства.
За право получить наименование боролись экипажи малого ракетного корабля «Серпухов», большого десантного корабля «Королев», подразделение берегового ракетного соединения, на вооружении которого находятся ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», и другие.
Военнослужащие сдавали зачеты по тактической, инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, военные сдавали зачеты по вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Они также приняли участие в различных внутрикорабельных учениях, говорится в сообщении.
Торжественное вручение атрибутов ударного подразделения состоится в начале нового учебного года, добавили в Минобороны.
Балтийский флот — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Балтийском море. Основные пункты базирования — города Балтийск и Кронштадт. В состав Балтийского флота входят надводные корабли, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и спасательных судов, морская авиация флота, береговые войска, части противовоздушной обороны.