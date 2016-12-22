Путин заявил о планах поехать на матч ЧМ-2018 поездом с болельщиками

Президент Владимир Путин заявил, что с удовольствием поедет на поезде для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года из Москвы в Санкт-Петербург, где состоится матч. Об этом он сказал в ходе посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская», передает «РИА Новости».

Один из сотрудников депо рассказал Путину, что РЖД планирует организовать дополнительные поезда для перевозки болельщиков во время ЧМ-2018, и спросил, готов ли глава государства отправиться на матч поездом вместе с ними.

«Поеду, проедусь с удовольствием. Надо посмотреть, когда, где, конкретно с кем, но с вами поеду с удовольствием», — ответил Путин. Он добавил, что на РЖД в ходе чемпионата ляжет большая нагрузка, поскольку компания должна перевезти около 500 тыс. болельщиков бесплатно. Это в два раза больше, чем во время Кубка конфедерации летом 2017 года, отметил президент. «Если вы перевезли почти половину от того, что нужно было перевезти, то опыт уже наработан, он есть», — добавил он. Путин также выразил мнение, что РЖД справится с этой масштабной задачей.

Ранее, 30 октября, Минкомсвязи сообщило о начале регистрации паспорта болельщика для зрителей ЧМ-2018. Персонифицированная карта зрителя является частью системы идентификации посетителей матчей. Документ должен получить каждый, кто купит билет.

В середине ноября гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что самые дешевые билеты на ЧМ-2018 стоимостью 1280 руб. вновь станут доступны с 5 декабря. С этого дня и по 31 января 2018 года на сайте ФИФА будут приниматься заявки на покупку билетов. После этого их квота будет распределена между авторами заявок. В случае если последних окажется больше, чем самих билетов, счастливчиков определит жеребьевка, отмечал Сорокин.