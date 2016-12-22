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NBC уволил ведущего после обвинений в домогательствах
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NBC уволил ведущего после обвинений в домогательствах
Харассмент-гейт, 18:09
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NBC уволил ведущего после обвинений в домогательствах

Телеканал NBC уволил ведущего программы Today Мэтта Лауэра после обвинения в сексуальных домогательствах, сообщается на сайте телеканала.

Лауэр проработал на NBC более 20 лет. «Мы получили жалобу от сотрудника на ненадлежащее сексуальное поведение Мэтта Лауэра на рабочем месте, что является нарушением стандартов компании», — говорится в обращении главы телеканала Эндрю Лэка к сотрудникам

Жалоба на 59-летнего Лауэра поступила впервые, однако есть «основания полагать», что этот инцидент мог быть не единственным. «Наш приоритет — создать рабочую среду, в которой все чувствуют себя в безопасности и защищены», — говорится в заявлении главы телекомпании.

Увольнение телеведущего прокомментировал президент США Дональд Трамп. «Вау, Мэтта Лауэра уволили из NBC за «неподобающее поведение сексуального характера на рабочем месте». Но когда уволят руководство NBC за то, что они выпустили так много фейковых новостей? Проверьте прошлое Энди Лэка», — написал он на своей странице в Twitter.

В конце октября NBC временно отстранил от работы журналиста Марка Галперина. По информации телеканала CNN, журналист на протяжении 10 лет домогался своих коллег в период работы в ABC News. CNN привел свидетельства пяти женщин.

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Сам Галперин в разговоре с телеканалом признал, что «поддерживал отношения» с коллегами. Журналист принес извинения и сказал, что приостановит свою работу на время, которое потребуется, чтобы разобраться в ситуации.

Также Галперин приостановил свою работу на телеканале MSNBC, где он появлялся в программе Morning Joe.

Теги: журналист , NBC , Мэтт Лауэр
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