Дело о гибели хоккеистов «Локомотива» закрыли

Уголовное дело о гибели хоккеистов команды «Локомотив» в авиакатастрофе закрыто. Об этом заявил адвокат Александр Захарьин, представляющий интересы клуба и потерпевших, сообщает «РИА Новости».

Юрист пояснил, что пилоты были признаны виновными в крушении самолета, но в связи с их смертью дело прекратили. По его словам, он узнал об этом 28 ноября.

«На сегодняшний день точка в этом деле поставлена», — сказал Захарьин.

В комментарии «Комсомольской правде» адвокат уточнил, что дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, и родственники подозреваемых дали на это согласие. Ни клуб, ни родственники погибших спортсменов не намерены настаивать на продолжении расследования.

Самолет, на борту которого находилась команда «Локомотив», потерпел крушение при вылете из аэропорта Туношна под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Из 45 человек, находившихся на его борту, выжил один. Помимо пилотов, виновным был признан заместитель директора компании «Як Сервис», которой принадлежал лайнер, Вадим Тимофеев. Именно он, как считает следствие, допустил к полетам экипаж, не имевший права летать.