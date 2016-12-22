Матвиенко призвала сенаторов привиться от гриппа и теплее одеваться

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов принять профилактические меры против гриппа, чтобы не пропускать заседания из-за болезни. Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента 29 ноября, передает «Интерфакс».

«Просьба предупреждать возможные заболевания, принимать профилактические меры, чтобы не подхватить вирус гриппа, беречь себя, теплее одеваться, пить горячие напитки с полезными веществами — в общем, следить за собой», — сказала Матвиенко.

«Грипп — нехорошая вещь. Хотелось бы всех видеть живыми и здоровыми на заседаниях Совета Федерации», — добавила она.

В середине ноября Роспотребнадзор сообщил, что 43% россиян (более 62,7 млн человек) привились от гриппа. Среди регионов-лидеров по охвату вакцинацией населения оказались Республика Тыва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Пензенская область.