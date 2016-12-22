Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,75 58,25 EUR Нал. 69,57 68,94 USD Бирж. 58,43 +0,07 EUR Бирж. 69,18 +0,03 USD ЦБ. 58,33 -0,08 EUR ЦБ. 69,20 -0,29 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 11173,33 +1305,33 ММВБ 2124,13 -1,18% РТС 1145,29 -1,22% Brent 63,56 +0,30% DJIA 23909,57 +0,31% Nasdaq 6904,21 -0,12% FTSE 7427,19 -0,45%
Матвиенко призвала сенаторов привиться от гриппа и теплее одеваться
Лента новостей
Военным не удалось до конца года получить новый разведывательный корабль 17:36, Общество Защита отстраненных олимпийцев рассказала о недопуске к списку «Дюшес» 17:33, Общество Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 17:22, РБК и Thomson Reuters Российского бобслеиста отстранили после победы на этапе Кубка мира 17:21, Спорт У производителей «Дома-2» и Comedy Club появился акционер из Индии 17:16, Технологии и медиа Путин назвал главное достижение 2017 года 17:09, Политика Nord Stream 2 заявил о готовности работать в ЕС при ограничительных мерах 17:05, Экономика Выпивший яду на заседании трибунала в Гааге генерал умер в больнице 17:01, Общество Иранские власти развернули в воздухе самолет с премьер-министром Болгарии 17:00, Политика Матвиенко призвала сенаторов привиться от гриппа и теплее одеваться 16:56, Общество Российский бизнес-джет получил «значительные повреждения» во Франции 16:53, Общество Дело о гибели хоккеистов «Локомотива» закрыли 16:49, Общество Минтруд подготовил проект о продлении программы маткапитала на три года 16:43, Общество Вратарь «Спартака» стал лауреатом премии «Джентльмен года» 16:40, Спорт Путин допустил появление черного списка для пассажиров поездов 16:31, Общество Подросток ранил ножом одноклассника в подмосковной школе 16:21, Общество Трамп ответил на отказ CNN посетить рождественский прием в Белом доме 16:14, Политика Бобслеист Александр Зубков отказался отдавать медали по решению МОК 16:11, Общество BlaBlaCar рассказал о грозящем блокировкой российского сайта суде 16:07, Технологии и медиа Главу Федерации бобслея России отстранили от международных соревнований 15:54, Спорт Экс-глава ВКС рассказал о судьбе лидера ИГ словами «наши не промахнулись» 15:49, Политика Минкультуры Украины внесло актера Добронравова в черный список 15:48, Общество В Крыму отменили льготы по налогу на имущество 15:46, Общество Минпромторг отобрал магазины для участия в системе tax free 15:46, Бизнес Казанские полицейские получили условные сроки за пытки 15:45, Общество В Новороссийске загорелась квартира из-за домашней майнинговой фермы 15:45, Общество Всемирный банк рассказал о росте в России «уязвимого населения» 15:44, Экономика Российские лыжники отказались сдавать медали Олимпиады в Сочи 15:37, Спорт
Матвиенко призвала сенаторов привиться от гриппа и теплее одеваться
Общество, 16:56
0
Матвиенко призвала сенаторов привиться от гриппа и теплее одеваться

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов принять профилактические меры против гриппа, чтобы не пропускать заседания из-за болезни. Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента 29 ноября, передает «Интерфакс».

«Просьба предупреждать возможные заболевания, принимать профилактические меры, чтобы не подхватить вирус гриппа, беречь себя, теплее одеваться, пить горячие напитки с полезными веществами — в общем, следить за собой», — сказала Матвиенко.

«Грипп — нехорошая вещь. Хотелось бы всех видеть живыми и здоровыми на заседаниях Совета Федерации», — добавила она.

В середине ноября Роспотребнадзор сообщил, что 43% россиян (более 62,7 млн человек) привились от гриппа. Среди регионов-лидеров по охвату вакцинацией населения оказались Республика Тыва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Пензенская область.

Теги: Совет Федерации , прививки , Валентина Матвиенко , грипп
Главное
Всемирный банк рассказал о росте в России «уязвимого населения» Экономика
Материалы по теме
Более 43% россиян сделали прививки против гриппа Общество
Минздрав предложил сделать прививки против ветрянки обязательными Общество
ВЦИОМ нашел больше всего противников прививок среди людей 35–44 лет Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку