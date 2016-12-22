В Крыму отменили льготы по налогу на имущество

Госсовет республики Крым принял решение об отмене льгот по налогу на имущество, говорится в сообщении регионального парламента. Региональные власти сочили их неэффективными экономически и рассчитывают таким образом увеличить поступления в бюджет.
«Принятие данного законопроекта позволит отменить экономически неэффективные льготы по налогу на имущество организаций и привести отдельные нормы Закона Республики Крым «О налоге на имущество организаций» в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов», — говорится в сообщении.
Председатель Госсовета Владимир Константинов пояснил, что таким образом будет возможно увеличить доходы бюджета региона, цитирует его слова «РИА Новости». «В частности, данная налоговая льгота будет отменена для организаций, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с законодательством республики Крым, а также для имущественных санаторно-курортных комплексов, которые имели права на данную льготу», — пояснил он.