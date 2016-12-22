В Новороссийске загорелась квартира из-за домашней майнинговой фермы

В Новороссийске в жилом доме загорелась одна из квартир из-за того, что ее житель устроил в ней майнинговую ферму по добыче биткоинов. Об этом сообщает местное издание «Наша газета» со ссылкой на анонимный источник.

Пожар в квартире, которая расположена по адресу улица Южная, дом 25, произошел утром 27 ноября, уточнил он. По словам собеседника издания, в результате майнинга электропроводка не выдержала нагрузку, и произошло короткое замыкание. При пожаре никто не пострадал, добавил он.

В пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю в разговоре с «РБК Юг» подтвердили, что по в доме по указанному адресу произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, сказали в ведомстве. «Огонь охватил площадь в 60 кв м», — добавили в МЧС.

На видеокартах, которые находились в квартире, где начался пожар, «точно были» фермы для майнинга криптовалюты Etheruim, сказал РБК пользователь «ВКонтакте» с никнеймом Руслан Божий, который представился заочно знакомым с владельцем сгоревшей квартиры, его «коллегой по майнингу». «У него вроде было четыре фермы RX Vega 64 на водяном охлаждении. Может быть, не все они были на данных видеокартах, но [фермы] на них точно были. А они [видеокарты] с очень высоким энергопотреблением», — пояснил собеседник РБК.

Он отметил, что в видео-картах есть система предохранения. «Если потребляемый ток превышает допустимые значения «пакетников», то должна сработать тепловая защита и они должны отключиться», — сказал он.