В Испании 21 человек пострадал из-за схода поезда с рельсов

В Испании на маршруте Малага — Севилья сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате 21 человек получил ранения, сообщает El Mundo.
Инцидент произошел в районе города Арааль. Издание со ссылкой на администрацию железных дорог Испании отмечает, что поезд следовал по затопленным путям. На место были вызваны машины экстренных служб, для эвакуации раненых был также привлечен вертолет. Первыми помощь пострадавшим оказали местные фермеры, ставшие очевидцами катастрофы.
Как отмечает издание ABCdesevilla, большинство пострадавших отделались синяками. В то же время трое человек получили тяжелые травмы.
Транспортное сообщение по этому пути было временно прервано. Железнодорожники работают над расчисткой места аварии и восстановлением путей.
В конце октября в американском штате Теннесси с рельсов сошел товарный поезд, врезавшийся в два здания. Строениям был нанесен ущерб, люди при инциденте не пострадали.