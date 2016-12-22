Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за 9 месяцев 2017 года выросла до 298,3 млрд руб.

Чистая прибыль нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» за девять месяцев 2017 года составила 298,3 млрд руб., что на 86,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

В третьем квартале 2017 года данный показатель составил 97,3 млрд руб., что на 29,8% ниже, чем во втором квартале 2017 года. При этом значительное влияние на величину и динамику чистой прибыли оказал неденежный эффект от курсовых разниц, а также прибыль от продаж АО «Архангельскгеолдобыча» во втором квартале 2017 года.

Без учета этих факторов чистая прибыль ЛУКОЙЛа увеличилась на 32,8% по сравнению со вторым кварталом 2017 года и на 23,3% в сравнении с девятью месяцами 2016 года.

Выручка компании за девять месяцев 2017 года выросла на 11,7% и составила 4,274 трлн руб. Показатель EBITDA за этот же период вырос на 11% по сравнению с 2016 годом, до 607,8 млрд руб. Выручка в июле—сентябре выросла на 9,1% по сравнению со вторым кварталом 2017 года и составила 1483,5 млрд руб. Показатель EBITDA в третьем квартале текущего года увеличился на 23,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 221,1 млрд руб.

Положительное влияние на выручку компании оказали рост цен на углеводороды и увеличение объемов торговли нефтью. Вместе с тем негативное влияние на выручку оказали укрепление курса рубля и снижение объема компенсационной нефти по проекту «Западня Курна-2» (месторождение в Ираке, 56,25% принадлежит ЛУКОЙЛу).

Положительная динамика EBITDA вызвана ростом цен реализации, увеличением доли высокомаржинальных объемов в структуре добычи, ростом объемов добычи газа в России и Узбекистане. Также на рост показателей EBITDA повлияли улучшение структуры выпуска продукции на НПЗ компании и рост объема реализации через премиальные каналы сбыта. Негативное влияние также оказало сокращение объема компенсационной нефти на «Западной Курне-2». Без учета этого фактора EBITDA выросла на 15,9%. Свободный денежный поток в третьем квартале 2017 года составил 90,7 млрд руб.