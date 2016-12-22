В Благовещенске неизвестный ранил врача в поликлинике

Неизвестный мужчина ранил врача в поликлинике №2 в Благовещенске. Пострадавшей оказалась заместитель заведующей медучреждения, она находится в больнице. Об этом сообщает портал «Амур.Инфо» со ссылкой на полицию.

По данным полиции, на врача напали вечером 29 ноября. Нападавший сбежал.

Стоявший рядом с кабинетом мужчина напал на врача, когда она подошла к кабинету. Очевидцы рассказали порталу, что врач была ранена в область поясницы.

Представитель УМВД по Амурской области Инна Карташова заявила «РИА Новости», что ЧП произошло около 16:30 (10:30 мск). «Информация о происшествии поступила сегодня в МО МВД России «Благовещенский», — пояснила собеседница агентства. Полиция ищет злоумышленника.

Мосгордума в феврале обсуждала законопроект об ужесточении наказания за нападение на медработников. Согласно документу, за нападение на медиков будут штрафовать на сумму до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за 18 месяцев. Предлагается и наказание в виде лишения свободы. Если жизнь врача была в опасности, нападавший может получить до 12 лет тюрьмы, при покушении — от 12 до 20 лет. Если доктор погиб при нападении, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

По данным депутатов, в 2016 году в России было совершено более 1200 нападений на работников скорой помощи, из которых более 200 пришлись на Москву.