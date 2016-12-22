Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,69 58,18 EUR Нал. 69,53 68,91 USD Бирж. 58,36 +0,00 EUR Бирж. 69,04 -0,11 USD ЦБ. 58,33 -0,08 EUR ЦБ. 69,20 -0,29 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 10949,99 +1081,99 ММВБ 2125,69 -1,11% РТС 1147,27 -1,05% Brent 63,53 +0,25% DJIA 23836,71 +1,09% Nasdaq 6912,36 +0,49% FTSE 7423,67 -0,50%
В Благовещенске неизвестный ранил врача в поликлинике
Лента новостей
Сервис BlaBlaCar рассказал о грозящем блокировкой их сайта суде 16:07, Технологии и медиа Главу Федерации бобслея России отстранили от международных соревнований 15:54, Спорт Экс-глава ВКС рассказал о судьбе лидера ИГ словами «наши не промахнулись» 15:49, Политика Минкультуры Украины внесло актера Добронравова в черный список 15:48, Общество В Крыму отменили льготы по налогу на имущество 15:46, Общество Минпромторг отобрал магазины для участия в системе tax free 15:46, Бизнес Казанские полицейские получили условные сроки за пытки 15:45, Общество В Новороссийске загорелась квартира из-за домашней майнинговой фермы 15:45, Общество Всемирный банк рассказал о росте в России «уязвимого населения» 15:44, Экономика Российские лыжники отказались сдавать медали Олимпиады в Сочи 15:37, Спорт КГБ Белоруссии объяснил задержание главы украинского завода в Минске 15:17, Общество Путин призвал не путать спорт со спиртом 15:15, Общество «Победа» отозвала иск к Минтрансу и Росавиации 15:08, Бизнес НБУ заявил об отсутствии новых заявок на покупку «дочки» Сбербанка 15:07, Финансы Курс биткоина превысил $11 тыс. 15:05, Деньги В Испании 21 человек пострадал из-за схода поезда с рельсов 15:00, Общество Мосгорсуд оставил в силе приговор по иску «Соцгорпроекта» к Навальному 14:59, Политика Управление по делам религии Турции сочло неуместной криптовалюту 14:57, Технологии и медиа МОК отобрал у сборной России еще две медали Олимпиады в Сочи 14:53, Спорт В Благовещенске неизвестный ранил врача в поликлинике 14:52, Общество 19 полезных дел, которые надо сделать ради себя 14:51, РБК и Barilla Генерал Праляк выпил яд после приговора трибунала по бывшей Югославии 14:51, Общество «Касперский» заявил о краже данных более 1 млн пользователей «ВКонтакте» 14:48, Технологии и медиа 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 14:44, РБК и Hankook Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за 9 месяцев 2017 года выросла до 298,3 млрд руб. 14:37, Бизнес Патриарх Кирилл призвал священников РПЦ не становиться «медиаперсонами» 14:37, Общество Текст «Тотального диктанта-2018» напишет обладатель «Большой книги» Яхина 14:35, Общество В Киеве предложили остановить строительство моста в Крым санкциями 14:32, Политика
В Благовещенске неизвестный ранил врача в поликлинике
Общество, 14:52
0
В Благовещенске неизвестный ранил врача в поликлинике

Неизвестный мужчина ранил врача в поликлинике №2 в Благовещенске. Пострадавшей оказалась заместитель заведующей медучреждения, она находится в больнице. Об этом сообщает портал «Амур.Инфо» со ссылкой на полицию.

По данным полиции, на врача напали вечером 29 ноября. Нападавший сбежал.

Стоявший рядом с кабинетом мужчина напал на врача, когда она подошла к кабинету. Очевидцы рассказали порталу, что врач была ранена в область поясницы.

Представитель УМВД по Амурской области Инна Карташова заявила «РИА Новости», что ЧП произошло около 16:30 (10:30 мск). «Информация о происшествии поступила сегодня в МО МВД России «Благовещенский», — пояснила собеседница агентства. Полиция ищет злоумышленника.

Мосгордума в феврале обсуждала законопроект об ужесточении наказания за нападение на медработников. Согласно документу, за нападение на медиков будут штрафовать на сумму до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за 18 месяцев. Предлагается и наказание в виде лишения свободы. Если жизнь врача была в опасности, нападавший может получить до 12 лет тюрьмы, при покушении — от 12 до 20 лет. Если доктор погиб при нападении, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

По данным депутатов, в 2016 году в России было совершено более 1200 нападений на работников скорой помощи, из которых более 200 пришлись на Москву.

Теги: поликлиника , Благовещенск , нападение на врачей , УМВД по Амурской области
Главное
Всемирный банк рассказал о росте в России «уязвимого населения» Экономика
Материалы по теме
В Рязани проведут проверку после нападения на врача в травмпункте Общество
В Хабаровске вынесли приговор избившему врача пациенту Общество
В Мосгордуме одобрили пожизненный срок за нападения на медиков Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку