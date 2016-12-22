Мосгорсуд оставил в силе приговор по иску «Соцгорпроекта» к Навальному

Мосгорсуд признал законным решение Люблинского районного суда Москвы удовлетворить иск фонда «Соцгорпроект» к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «Интерфакс».
Оппозиционер и основанный им Фонд борьбы с коррупцией обязаны в десятидневный срок опровергнуть оспоренные в суде сведения, опубликовав решение суда, а также удалить соответствующие фрагменты из расследования и видеофильма.
19 сентября Люблинский суд удовлетворил иск «Соцгорпроекта», но защита Навального и ФБК подала апелляцию.
31 мая Мосгорсуд удовлетворил аналогичный иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру и ФБК. Согласно решению суда, оппозиционер должен был полностью удалить фильм «Он вам не Димон», содержащий сведения, которые были признаны не соответствующими действительности. Апелляция на этот приговор была отклонена, но суд изменил решение и постановил удалить не весь видеоролик, а только конкретные фрагменты. 10 октября в ФБК заявили об исполнении требований.
Фонд поддержки социально значимых государственных проектов «Соцгоспроект» основан в 2009 году. Глава его наблюдательного совета Илья Елисеев и гендиректор Алексей Четверков учились вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.