Текст «Тотального диктанта-2018» напишет обладатель «Большой книги» Яхина

Текст «Тотального диктанта-2018» напишет обладатель премии «Большая книга», писатель Гузель Яхина. Об этом заявила руководитель проекта Ольга Ребковец, сообщает ТАСС.

Диктант будет проходить 14 апреля в 80 странах мира.

Главным нововведением проекта в 2018 году станет смена столицы «Тотального диктанта» — города, в котором свой текст будет читать сам автор. «Всем известно, что штаб-квартирой «Тотального диктанта» исторически является Новосибирск. C этого года мы дадим шанс другим городам стать центром притяжения и главным городом акции», — пояснила Ребковец.

Образовательная акция «Тотальный диктант» впервые прошла в 2004 году, тогда в ней участвовали 150 человек. В 2016 году в проекте приняли участие свыше 145 тыс. человек, он прошел в 732 городах 69 стран мира.

Среди авторов текстов диктанта в разные годы были писатели Дмитрий Быков и Дина Рубина, Захар Прилепин и Андрей Усачёв. В 2017 году текст диктанта подготовил Леонид Юзефович.

Гузель Яхина в 2015 году получила национальную литературную премию «Большая книга» за роман «Зулейха открывает глаза». За это же произведение она стала лауреатом премии «Ясная Поляна» и премии «Большая книга».