Не желавшая отъезда возлюбленного сибирячка «заминировала» два поезда

Полицейские задержали подозреваемую в совершении звонка о минировании двух поездов. Об этом сообщает «Наш дом Новосибирск».

Сообщение о взрывных устройствах в поездах Новокузнецк — Москва и Нерюнгри — Москва поступило утром 27 ноября. Пассажиров эвакуировали, составы осмотрели, но ничего опасного в них не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Полиция выяснила, что звонок совершила с телефона знакомой ранее судимая 19-летняя девушка.

Подозреваемая признала вину. Свой поступок она объяснила желанием прервать поездку своего молодого человека.

Волна телефонных сообщений об угрозе взрывов на разных объектах началась в сентябре. Ни одно сообщение не подтвердилось. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, организаторами атаки являются четверо россиян, проживающих за границей.

Ущерб бюджету от действий телефонных террористов в Москве, по словам замглавы столичного управления ФСБ Андрея Яценко, оценивается примерно в 150 млн руб.