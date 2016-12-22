В Москве госпитализировали актера Андрея Мягкова

В Москве госпитализирован актер Андрей Мягков. Сам артист сообщил РБК, что находится в одной из столичных больниц.

«Я госпитализирован в больницу, но здоровье хорошее. Это плановое обследование», — рассказал он.

Андрею Мягкову в июле исполнилось 79 лет. Он снимается в кино с 1965 года. В 1975 году он получил известность после исполнения роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Также он снимался в фильмах «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и других.