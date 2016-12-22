На севере Москвы эвакуировали лицей из-за звонка о минировании

Из лицея №1571 в московском районе Тушино после анонимного звонка о минировании эвакуировали людей. Об этом заявили РБК в лицее.
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах, из здания вывели 530 человек. «Поступил анонимный звонок о том, что в лицее на ул. Фомичевой, д. 1, корп. 1 заложена взрывчатка», — рассказал собеседник агентства. К учебному заведению были направлены сотрудники экстренных служб и кинолог.
ТАСС сообщил об эвакуации из здания лицея 730 человек. Позже источник агентства в правоохранительных органах заявил агентству, что угроза взрыва оказалась ложной.
Сообщения о минировании объектов инфраструктуры, органов госвласти и других зданий в российских городах стали поступать 10 сентября. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). По словам главы службы Александра Бортникова, организаторов «минирований» четверо, они находятся за границей, но имеют сообщников в России. По данным замглавы управления ФСБ по Москве Андрея Яценко, телефонные террористы нанесли Москве ущерб в районе 150 млн руб.
Ранее в ноябре в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании. Если документ будет принят, нарушителям будет грозить от шести до восьми лет лет лишения свободы и до десяти лет в случае гибели людей.