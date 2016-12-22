На севере Москвы эвакуировали лицей из-за звонка о минировании

Из лицея №1571 в московском районе Тушино после анонимного звонка о минировании эвакуировали людей. Об этом заявили РБК в лицее.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах, из здания вывели 530 человек. «Поступил анонимный звонок о том, что в лицее на ул. Фомичевой, д. 1, корп. 1 заложена взрывчатка», — рассказал собеседник агентства. К учебному заведению были направлены сотрудники экстренных служб и кинолог.

ТАСС сообщил об эвакуации из здания лицея 730 человек. Позже источник агентства в правоохранительных органах заявил агентству, что угроза взрыва оказалась ложной.

Сообщения о минировании объектов инфраструктуры, органов госвласти и других зданий в российских городах стали поступать 10 сентября. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. ​207 УК РФ (телефонный терроризм). По словам главы службы Александра Бортникова, организаторов «минирований» четверо, они находятся за границей, но имеют сообщников в России. По данным замглавы управления ФСБ по Москве Андрея Яценко, телефонные террористы нанесли Москве ущерб в районе 150 млн руб.



Ранее в ноябре в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании. Если документ будет принят, нарушителям будет грозить от шести до восьми лет лет лишения свободы и до десяти лет в случае гибели людей.