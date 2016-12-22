Песков рассказал о возможном просмотре Путиным «Легенды о Коловрате»

Президент России Владимир Путин, возможно, посмотрит фильм «Легенда о Коловрате». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Надеемся, что он найдет время», — сказал Песков. Он добавил, что президенту предложили посмотреть фильм создатели картины. По его словам, такое часто бывает с масштабными кинопроектами.

«Легенда о Коловрате» — фильм в жанре фэнтези, рассказывающий о битве воеводы Евпатия Коловрата с войском хана Батыя. Картину сняли режиссеры Джаник Файзиев и Иван Шурховецкий. Премьера запланирована на 30 ноября.