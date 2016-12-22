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Минкомсвязи повысит для операторов связи плату за частоты
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Минкомсвязи повысит для операторов связи плату за частоты
Технологии и медиа, 13:08
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Минкомсвязи повысит для операторов связи плату за частоты
Минкомсвязи предложило повысить плату за частоты в 2018-2020 годах. Повышения предусмотрено в бюджете России, оно поможет привлечь около 15 млрд руб. Сотовые операторы были против повышения и предлагали альтернативы

Минкомсвязи предложило в 2018-2020 годах увеличить ставку разовой платы за частоты для радиотехнологий сотовой связи на 14%, до 79,8 тыс. руб., для иных технологий — в два раза, до 600 руб. Ежегодная плата для сотовой связи должна составить 300,96 тыс. руб. (рост на 14%), для иных — 2,8 тыс. руб. (в два раза). Это следует из проекта приказа о внесении изменений в методику расчета размера платы использование частот, опубликованного на портале Regulation.gov.ru.

При расчете прогнозируемого объема доходов федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учитывалось повышение на 25% размера разовой и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра в России, отмечается в пояснительной записке к документу. В то же время в документе указано, что с 2021 года ставки разовой платы должны составить 70 тыс. руб. для сотовых и 300 руб. — для иных технологий, для ежегодной — 264 тыс. руб. и 1,4 тыс. руб., соответственно. Таким образом, ставки должна вернуться к значениям, которые действуют сейчас.

Согласно проекту бюджета, в 2018 году государство должно получить в качестве платы за частоты 24,73 млрд руб., в 2019 году — 24,8 млрд, в 2020 году — 24,92 млрд руб. По итогам 2017 года показатель должен составить 19,78 млрд руб.

Как ранее рассказывала РБК операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова, «МегаФон» предложил правительству альтернативный вариант получения указанных сумм — провести в 2018 году аукцион на частоты в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 24,25–29,5 ГГц для строительства сетей пятого поколения (5G). «Мы понимаем, что Минфин ищет, чем покрыть дефицит бюджета, но выступаем против увеличения платы за частоты. Получится, что для операторов опять увеличат затраты на операционную деятельность, что по сути аналогично введению дополнительного налога. Учитывая необходимость также выполнять положения «закона Яровой», это будет противоречить желанию развивать новые технологии в рамках программы цифровой экономики», — объясняла Серебряникова. «МегаФон» вместе с МТС, «ВымпелКомом» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдингом» (Tele2) являются основными пользователями спектра, на которых приходится до 90% платы, взимаемой государством, говорила Анна Серебряникова.

Представитель «МегаФона» Александр Борейко сообщил, что компании нужно время, чтобы ознакомиться с предложенным Минкомсвязью проектом изменений в методику оплаты частот. «Однако можно уже сейчас констатировать, что изъятие из отрасли связи 5 млрд рублей в период, когда должна реализовываться программа «Цифровая экономика», предусматривающая, среди прочего, меры по экономическому стимулированию компаний отрасли, является нецелесообразным. На опасность повышения неналоговых платежей, включая плату за использование радиочастотного спектра уже обращала внимание РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей — прим. РБК) в своем письме президенту [России Владимиру Путину] от 20 ноября 2017 года», — отметил он.

Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева также считает, что «повышение платы за частоты может пагубно отразится на перспективах внедрения цифровой экономики и предстоящем развертывании сетей 5G». По словам пресс-секретаря «Т2 РТК Холдинга» Ольги Галушиной, увеличение платы за уже используемый спектр без выделения нового «негативно отразится на отрасли и в конечном счете скажется на абонентах, поскольку это может привести к повышению цен на связь». Представитель МТС не ответил на момент публикации.

Представители двух операторов «большой четверки» говорят, что рассчитывают «продолжить диалог с Минкомсвязью». Получить комментарий представителя министерства на момент публикации не удалось.

Автор: Анна Балашова.
При участии: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: Минкомсвязи , сотовые операторы , цифровая экономика , 5G
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