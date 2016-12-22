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Минобрнауки выделит 2 млрд руб. на повышение зарплат работникам вузов
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Минобрнауки выделит 2 млрд руб. на повышение зарплат работникам вузов
Общество, 12:31
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Минобрнауки выделит 2 млрд руб. на повышение зарплат работникам вузов

Минобрнауки до конца года выделит свыше 2 млрд руб. на доведение зарплат педагогического и научного состава вузов до значений, установленных в майских указах президента России Владимира Путина. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева, передает ТАСС.

«Убеждена, что педагогические работники и научные сотрудники не должны стать заложниками недостаточно эффективного управления учреждениями», — заявила Васильева.

«При этом мы проработаем причины недостижения показателей по заработной плате с руководителями каждого вуза и научной организации, если такие факты будут выявлены», — добавила министр.

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Васильева отметила, что в некоторых образовательных учреждениях зарплата поднимается только отдельным сотрудникам, а потом в отчетах появляется высокая средняя зарплата. «Ректоров вузов мы будем вызывать каждого в отдельности, каждый будет известен, и мы будем принимать соответствующие решения», — сказала Васильева.

Министр коснулась также вопроса зарплаты ректоров. По ее словам, ситуация, когда вознаграждение руководителя превышает доходы подчиненных в десятки раз, недопустима. «Должны быть какие-то нравственные ориентиры, устойчиво нравственные, потому что у вас реальные люди получают реально скромные деньги, а вы приносите, уважаемые руководители, справки о высокой средней заработной плате, просите начислить вам не менее 700 тыс. руб., в то время как люди у вас реально получают по 35–45 тыс. руб.», — заявила она.

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Васильева добавила, что проверка отчетности по зарплатам станет жестче. «Мы общаемся не с цифрами, мы общаемся с коллективом, и поэтому проверка направлений отчетности по заработной плате будет только ужесточаться», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что регионам будет выделено 11,6 млрд руб. на зарплаты бюджетникам.

Майские указы предусматривают повышение зарплат бюджетникам всех категорий до средних по региону.

Теги: образование , майские указы , зарплата , Ольга Васильева
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