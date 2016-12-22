В ЦБ заявили о выводе с рынка большей части проблемных банков

Снижение интенсивности отзыва ЦБ лицензий у коммерческих банков свидетельствует о том, что большая часть проблемных банков рынок уже покинула, уверен зампред Банка России Василий Поздышев. Он напомнил, что с начала 2017 года ЦБ отозвал 45 банковских лицензий, что заметно меньше, чем в 2016 году.
«Мы считаем, что большая часть проблемных кредитных организаций с рынка уже выведены, а оставшаяся часть банковской системы гораздо более здорова в этом году, чем это было в прошлом», — сказал Поздышев на организованной Ассоциацией российских банков встрече с банкирами.
По словам зампреда ЦБ, лишившиеся лицензий банки либо работали «с нарушениями законодательства, либо настолько активно и серьезно скрывали свои реальные риски при выявлении действительного положения вещей», что это было «несовместимо с продолжением их банковской деятельности».
В начале 2016 года первый зампред Банка России Алексей Симановский говорил, что основная работа по расчистке банковского сектора должна завершиться к 2018 году.