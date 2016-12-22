ЦИК показал работу новых комплексов обработки избирательных бюллетеней

Журналистам в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) продемонстрировали работу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017), сообщает корреспондент РБК. Для этого им предложили выбрать один из логотипов избирательной кампании и опустить бюллетень в электронную урну.

Результаты голосования будут подведены во время сегодняшнего заседания, рассказали РБК в пресс-службе ЦИК.

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

Логотипы — часть творческой концепции по освещению президентских выборов, которую по заказу ЦИК разработала компания «ИМА-Консалтинг». Концепция будет презентована на сегодняшнем заседании.

По словам гендиректора компании «ИМА-Консалтинг» Вартана Саркисова, мнение журналистов совпало с выбором людей, опрошенных в ходе подготовки логотипа. В фокус-группах были опрошены более 1000 человек.

Замглавы ЦИК Николай Булаев также заявил, что большинство избирательных участков на предстоящих президентских выборах будут оборудованы камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает «Интерфакс». «80% населения будет голосовать там, где есть видеонаблюдение. В этом случае говорить о каком-то недоверии достаточно сложно», — отметил Булаев.

«Мы сделали международный обзор. Могу абсолютно точно утверждать, что ни в одной стране мира столь системной организации видеонаблюдения нет», — подчеркнул замглавы ЦИК.