В якутской колонии будут служить единственные в России клоны овчарок

Две клонированные овчарки Джек и Том поступили на службу в исправительную колонию ИК-1 Республики Саха. На сегодняшний день это единственные в России клоны, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
Собак учреждению подарил их владелец, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Валерий Чугунов в знак давнего сотрудничества.
Джек и Том появились на свет в 2015 году путем клонирования. Они стали результатом научного эксперимента профессора Хван Ву Сока в южнокорейском институте Sooam biotech research foundation. Через год овчарок привезли в Якутию.
По словам корейских ученых, клоны внешне и по повадкам не отличаются от собак, которые появились на свет естественным путем. Кроме того, они унаследовали лучшие черты поисковой овчарки, из клеток которой были воссозданы: выносливость и отличный нюх. Продолжительность их жизни должна быть такой же, как и у обычных собак.
Джека и Тома уже обучили преодолевать препятствия, находить по запаху людей и предметы, брать след условного беглеца. Они быстро приспосабливаются к новым условиям внешней среды. Отмечается, что, несмотря на мороз, собаки справляются с заданиями общего и специального курса дрессировки.
В конце ноября 2016 года отделение РВИО по Республике Саха получило от южнокорейского фонда Sooam трех служебных клонированных собак — Тома, Джека и Марка. Это было сделано в честь 60-летнего юбилея университетского образования в Якутии через Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ).
РВИО предложило двух собак кинологам республиканского МВД, но овчарки не прошли контрольный тест кинологической службы полиции. Одна из собак не выполнила ни одного задания, другая — только половину. Сообщалось, что они были не готовы к экстремальным морозам.