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МВД подсчитало изъятые у жителей Крыма за три года российские паспорта
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МВД подсчитало изъятые у жителей Крыма за три года российские паспорта
Общество, 10:07
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МВД подсчитало изъятые у жителей Крыма за три года российские паспорта

Около 1,5 тыс. российских паспортов, выданных с нарушениями, изъято у жителей Крыма и Севастополя начиная с 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

1224 документа были изъяты у людей, имевших вторые паспорта, полученные в других российских регионах. Еще 239 были необоснованно выданы по другим основаниям.

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В МВД пояснили, что после присоединения Крыма к России жители региона получали российские документы на основании данных о регистрации по месту жительства из украинских паспортов и судебных решений об установлении факта проживания в регионе на 18 марта 2014 года. Однако при проверках были выявлены случаи выдачи паспортов людям с фиктивной регистрацией, а также не жившим на полуострове в указанный период.

«Руководством МВД России в целях усиления контроля над сложившейся ситуацией принято решение о согласовании с главным управлением по вопросам миграции МВД России всех заключений по проверке наличия либо отсутствия российского гражданства, выносимых МВД по Республике Крым и УМВД России по городу Севастополю», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ноябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова сообщила, что, по разным данным, крымчан, которые были лишены гражданства из-за нарушения технических требований при выдаче документов, от 2 до 4 тыс. Она предложила провести для них «паспортную амнистию».

Теги: Крым , гражданство , паспорт
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