На фиолетовой ветке метро увеличили интервалы движения поездов
Общество, 09:15
0
На фиолетовой ветке метро увеличили интервалы движения поездов
На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена с 08:40 мск 29 ноября увеличены интервалы движения. Об этом говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.
Сообщается, что увеличение интервалов движения поездов связано с техническими проблемами.
В 08:44 мск график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии начали вводить в график.
В 09:05 мск движение на Таганско-Краснопресненской линии вошло в график.