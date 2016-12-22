На фиолетовой ветке метро увеличили интервалы движения поездов

На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена с 08:40 мск 29 ноября увеличены интервалы движения. Об этом говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.

Сообщается, что увеличение интервалов движения поездов связано с техническими проблемами.

В 08:44 мск график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии начали вводить в график.

В 09:05 мск движение на Таганско-Краснопресненской линии вошло в график.