Правительство доплатит работникам культуры 208 млн руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2017 году из резервного фонда правительства России 208,4 млн руб. на повышение оплаты труда работникам федеральных госучреждений культуры. Документ опубликован на сайте российского правительства.

Дополнительные средства для работников культурных госучреждений выделили «в связи с изменением темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности». Бюджетные ассигнования пойдут на «достижение запланированного показателя заработной платы» в 2017 году. Документ был внесен Минкультуры России. Выделенные правительством деньги распределят между организациями, которым подведомственны культурные учреждения.

В марте 2017 года Би-би-си со ссылкой на источники сообщал, что работникам госучреждений культуры не выплачивают зарплату в течение двух месяцев. Проблемы с оплатой труда возникли в Московской консерватории, Государственном институте искусствознания, Российском институте истории искусств и Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

В Минкультуры объяснили задержки с зарплатами техническими проблемами. Позднее ведомство пообещало восстановить доступ к бюджетному финансированию культурных госучреждений в течение нескольких дней.