В австралийском штате Виктория разрешили эвтаназию

Парламент австралийского штата Виктория утвердил законопроект о легализации добровольной эвтаназии. Об этом говорится в сообщении на странице парламента в Twitter.

«Я горжусь тем, что мы поставили сострадание во главу угла нашего парламентского и политического процесса», — заявил премьер-министр штата Дэниел Эндрюс, передает австралийский телеканал ABC News.

Закон передадут генерал-губернатору для получения согласия от королевы Великобритании. Он должен вступить в силу в июне 2019 года, а штат Виктория, второй по численности населения в Австралии, станет первым в стране, где будет легализована эвтаназия. Согласно закону, врачи смогут проводить процедуру эвтаназии для смертельно больных совершеннолетних людей, жить которым, по оценке врачей, остается менее года.

В начале ноября парламент самого населенного штата Австралии, Нового Южного Уэльса, отклонил законопроект об эвтаназии. В 1995 году Северные территории Австралии стали первым субъектом страны и одним из немногих мест в мире, где была легализована эвтаназия. Однако в 1997 году федеральный парламент Австралии отменил соответствующий закон. За этот период процедуру эвтаназии прошли четыре человека.