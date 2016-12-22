В Мексике при крушении вертолета погиб один человек

В мексиканском штате Герреро на юго-западе страны при уничтожении маковых полей разбился военный вертолет, один человек погиб. Об этом у себя в Twitter сообщает представитель группы по координации безопасности штата Герреро Роберто Альварес Эредия.
По его словам, авария произошла в Фило де Кабалос, в муниципалитете Леонардо Браво. Эредия добавил, что поиски в районе катастрофы продолжаются.
Издание Aristeguinoticias сообщает об одном погибшем в аварии. Вертолет упал во время операции по уничтожению маковых полей с помощью гербицидов. После падения машина загорелась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются прокуратурой и следственными органами.
7 октября при крушении военного вертолета в Мексике погибли три человека, один получил ранения и четверо пропали без вести. Инцидент произошел в муниципалитете Пуэбло-Нуэво, около границы со штатом Дуранго. В Минобороны страны заявили, что аппарат зацепился за провода и упал.