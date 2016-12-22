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Вице-губернатор Пензенской области ушел в отставку
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Вице-губернатор Пензенской области ушел в отставку
Политика, 03:31
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Вице-губернатор Пензенской области ушел в отставку

В отставку «по собственному желанию» ушел вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, написал в своем Twitter глава региона Иван Белозерцев.

Савин был вице-губернатором региона с 2015 года. До этого работал в мэрии Пензы и в правительстве области. В 2017 году упоминался в связи со скандалом, связанным с вице-мэром Пензы Владимиром Попковым.

В феврале следователи пришли с обыском в мэрию Пензы по делу о подлоге документа, который произошел в 2016 году. Подлог был совершен с целью оформления земли садоводческого товарищества в частную собственность Владимиром Попковым.Документ был подписан задним числом, а сам Попков соответствующими полномочиями не обладал. Землю, по сведениям региональной прокуратуры, он передал вице-губернатору Валерию Савину.

Теги: вице-губернатор , Пензенская область , Валерий Савин , Иван Белозерцев
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