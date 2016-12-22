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В США заявили об отставании от России в освоении Арктики
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В США заявили об отставании от России в освоении Арктики
Политика, 03:03
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В США заявили об отставании от России в освоении Арктики

США «отстали» от России в освоении Арктики, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя состояние ледокольного флота на выступлении в Вильсоновском центре. Об этом сообщает Washington Examiner

По словам Тиллерсона, у американской береговой охраны есть только один » захудалый» ледокол. Россия, отметил госсекретарь, делает крупные вложения в военную инфраструктуру в Арктике, в то время как США сконцентрированы на других регионах и урезают военные расходы. ​«Мы отстали в этой игре», — заметил глава американского дипведомства.

База Минобороны России «Арктический трилистник». Фоторепортаж Еще 6 фото
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Тиллерсон добавил, что «даже китайцы» строят арктические танкеры, хотя Китай «не имеют географического отношения к Арктике».«Все что происходит в арктическом регионе жизненно важно для нашей безопасности», — заключил Тиллерсон.

Ранее другие высокопоставленные военные и гражданские чины в США заявляли об угрожающем преимуществе России в Арктике по сравнению с США. в частности, адмирал Пол Заканф

В марте 2017 года руководители береговых служб США и России подписали соглашение о сотрудничестве в Арктике. Встреча прошла в рамках Арктического форума в Бостоне, в котором участвовали еще шесть стран региона. В мае глава российского МИД заявлял об отсутствии причин для конфликта стран, имеющих интересы в Арктике. В июне в правительстве России заявили о возможном сокращении расходов на Арктику в 17 раз — с 209 млрд руб. до 12 млрд руб. Это касается обновления ледокольного флота, в частности, проекта строительства атомного ледокола «Лидер». В то же время военные расходы в Арктике останутся на высоком уровне и составят 34 млрд руб.

Теги: Россия , США , Арктика
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