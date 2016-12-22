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В Шереметьево прокомментировали видео с дрифтом автокара около самолета
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В Шереметьево прокомментировали видео с дрифтом автокара около самолета
Общество, 21:23
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В Шереметьево прокомментировали видео с дрифтом автокара около самолета

Водитель буксировщика багажа, который устроил дрифт на перроне в Шереметьево, не является сотрудником аэропорта. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис.

Видео, на котором видно как водитель автокара ездит по перрон​у, было опубликовано в Facebook пользователя по имени Максим Иванов. В профиле указано, что он является депутатом Госдумы. «Вот так в аэропорту Шереметьево радуются первому снегу сотрудники. Хорошо самолет не повредили», — отметил он.

Видео снято из помещения аэропорта через окно. На кадрах видно, как буксировщик багажа ездит кругами около самолета авиакомпании «Аэрофлот». Во время езды его заносит на снегу. Водитель при этом несколько раз направляет машину в занос.

Видео: Максим Иванов / Facebook

21 октября 2014 года в аэропорту Внуково снегоочиститель столкнулся с самолетом главы французской компании Total Кристофа де Маржери. Машина выехала на рулежную дорожку несанкционировано.

По делу о крушении самолета были осуждены водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и его начальник Владимир Леденев. Позже оба были амнистированы.

Теги: Шереметьево , снег , дрифт
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