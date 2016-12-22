Путин пожелал «Газпрому» исполнения всех планов на 2018 год

Президент Владимир Путин на встрече с главой энергетической корпорации «Газпром» Алексеем Миллером заявил, что рассчитывает на «исполнение всех планов» компании в 2018 году. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В ходе встречи Миллер отчитался о результатах компании за 2017 год. По словам главы корпорации, за последние 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году «Газпром» поставил на экспорт на 13,5 млрд куб. м газа больше.
«Если сохранится тенденция, которую мы наблюдаем в течение последних 11 месяцев <...>, то «Газпром» по итогам 2017 года установит абсолютный рекорд поставок газа на экспорт за всю свою историю — 192 млрд куб. м газа», — сказал Миллер. При этом в 2018 году за счет роста инвестиций и сохранения уровня дивидендов (190 млрд руб.) в корпорации надеются исполнить все обязательства внутри страны и за рубежом.
Кроме того, в компании в 2018 году планируют реализацию ряда стратегических проектов, в том числе поставки газа в Китай по «восточному» маршруту и строительство газопровода «Сила Сибири».
«Это хорошие результаты, очень хорошие, рост приличный и по экспорту, и для внутреннего рынка», — подытожил президент.