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Путин пожелал «Газпрому» исполнения всех планов на 2018 год
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Путин пожелал «Газпрому» исполнения всех планов на 2018 год
Бизнес, 21:04
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Путин пожелал «Газпрому» исполнения всех планов на 2018 год

Президент Владимир Путин на встрече с главой энергетической корпорации «Газпром» Алексеем Миллером заявил, что рассчитывает на «исполнение всех планов» компании в 2018 году. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В ходе встречи Миллер отчитался о результатах компании за 2017 год. По словам главы корпорации, за последние 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году «Газпром» поставил на экспорт на 13,5 млрд куб. м газа больше.

«Если сохранится тенденция, которую мы наблюдаем в течение последних 11 месяцев <...>, то «Газпром» по итогам 2017 года установит абсолютный рекорд поставок газа на экспорт за всю свою историю — 192 млрд куб. м газа», — сказал Миллер. При этом в 2018 году за счет роста инвестиций и сохранения уровня дивидендов (190 млрд руб.) в корпорации надеются исполнить все обязательства внутри страны и за рубежом.

Кроме того, в компании в 2018 году планируют реализацию ряда стратегических проектов, в том числе поставки газа в Китай по «восточному» маршруту и строительство газопровода «Сила Сибири».

«Это хорошие результаты, очень хорошие, рост приличный и по экспорту, и для внутреннего рынка», — подытожил президент.

Теги: Газпром , Владимир Путин
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