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Бывшего ректора пермской академии обвинили в присвоении 25 млн руб.
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Бывшего ректора пермской академии обвинили в присвоении 25 млн руб.
Общество, 19:26
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Бывшего ректора пермской академии обвинили в присвоении 25 млн руб.

Бывший ректор Пермской государственной фармацевтической академии Татьяна Одегова обвиняется в «многочисленных случаях мошенничества», а также в присвоении средств вуза на сумму около 25 млн руб. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, хищения Одегова совершала в 2009–2014 годах. Деньги выделялись на ремонт академии и покупку оборудования, в том числе картриджей и спецодежды. Часть денег была похищена «под видом исполнения договоров на уборку помещений» заведения.

По версии следствия, для хищений Одегова привлекала свою знакомую Ольгу Мошеву, которая, по данным источников «Коммерсанта», контролировала ряд коммерческих организаций в Екатеринбурге. С этими предприятиями академия заключала договоры, но фактически условия соглашений не выполнялись. Часть преступлений совершалось и без участия Мошевой: например, премии, выплачиваемые сотрудникам академии, обналичивались и передавались ректору.

В прокуратуре Перми подтвердили «Коммерсанту», что обвинительное заключение утверждено в отношении «одного из бывших руководителей пермских вузов», но подробностей в надзорном органе не сообщили. Обвиняемая, по данным источников издания, вину признала.

Теги: мошенничество , университет , Пермь , Ректор
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