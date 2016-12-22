В Киеве прокуратура направила в суд дело об убийстве журналиста Бузины

Прокуратура Киева направила в суд дело об умышленном убийстве журналиста Олеся Бузины, который был застрелен в 2015 году. Подозреваемые — Андрей Медведько и Денис Полищук, говорится на сайте надзорного органа.

«Обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский районный суд столицы. Кроме того, потерпевшие по уголовному производству заявили гражданские иски к подозреваемым на общую сумму 1,5 млн грн ($55,8 тыс. — РБК)», — сказано в сообщении.

Бузина был застрелен в апреле 2015 года возле собственного дома. Андрей Медведько и Денис Полищук были арестованы 18 июня 2015 года, позднее Полищук вышел под залог в 5 млн грн ($186 тыс.), который внес бизнесмен Алексей Тамразов (как сообщало «РИА Новости», на тот момент Тамразов занимал пост главы «Всеукраинской медиа группы»). Оба подозреваемых отрицают свою причастность к убийству.

В МВД Украины в 2015 году сообщали, что рассматривают версию заказного убийства.

Как сообщили в прокуратуре, расследование завершилось в июне, после чего материалы дела были переданы сторонам для ознакомления. Медведько и Полищук подозреваются в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору, и в незаконном хранении оружия. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. ​