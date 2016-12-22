Суд признал дядю Кейт Миддлтон виновным в избиении жены

Дядя герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит, ранее признавшийся в том, что ударил свою жену Джули-Энн, приговорен к штрафу в £5 тыс. и году общественных работ. Такое решение вынес во вторник, 28 ноября, Вестминстерский магистратский суд, сообщает Би-би-си.

Речь идет о событиях, которые произошли в ночь на 13 октября 2017 года. Тогда пара возвращалась с благотворительного вечера. Супруги начали спорить еще в такси, а после выхода из машины мужчина ударил свою жену.

«Оба были выпившими, и водитель такси слышал, как вы ругались. Ваша жена обвинила вас в том, что вы принимаете наркотики и большую часть вечера оставляете ее одну. Вы назвал ее пустым местом и блудницей», — заявила судья во время оглашения решения.

Ранее на процессе прокурор рассказал, что Джули-Энн Голдсмит была сбита с ног ударом, который водитель такси назвал «левым хуком».

52-летний Гэри Голдсмит — младший брат матери герцогини Кембриджской, Кэрол Миддлтон. Он присутствовал на свадьбах Кейт и ее сестры Пиппы. Согласно решению суда, помимо общественных работ и штрафа, Голдсмит, приговорен к прохождению специального курса реабилитации из 20 занятий, выплате £170 в пользу пострадавшей плюс £85 судебных издержек.