Путин оценил стихотворение «Я вам, господин президент, не завидую»

Президент России Владимир Путин оценил стихотворение о нелегком труде главы государства, написанное одним из победителей конкурса «Семья года» многодетным отцом с Сахалина Вячеславом Потехиным. Об этом сообщает ТАСС.

Стихотворение начинается со слов: «Я вам, господин президент, не завидую». Автор рассказывает о том, что глава государства не принадлежит себе, а его окружение «поделилось на друзей и врагов». Путин посоветовал Потехину продолжать писать стихи.

«Сахалин Инфо» сообщает, что у Потехина и его жены Аиды пятеро детей. Потехин также является создателем организации «Многодетный Сахалин».

28 ноября состоялось заседание президентского координационного совета по принятию стратегии в интересах детей. После него глава государства поздравил победителей конкурса «Семья года».