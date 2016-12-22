Трамп рассказал о «влюбленности» Мелании в роль первой леди

Американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что его жена Мелания Трамп «по-настоящему влюблена» в свою роль первой леди. Ранее издание Venity Fair со ссылкой на «друга семьи главы США» сообщало о разочаровании Мелании в результатах президентских выборов.

«Мелания, наша прекрасная и крайне трудолюбивая первая леди, которая по-настоящему любит то, что она делает, всегда была убеждена, что «если ты [Дональд Трамп] пойдешь на выборы, то победишь», — написал президент. По его словам, Мелания Трамп никогда не ставила под сомнение победу мужа.

Неделю назад издание Venity Fair опубликовало материал о супруге Трампа с заголовком «Она не хотела, чтобы это произошло». В статье со ссылкой на друга президентской семьи, пожелавшего остаться неназванным, говорится, что супруга Трампа не хотела становиться первой леди Соединенных Штатов. «Это не мое дело, это дело Трампа», — якобы говорила Мелания.

«Это не то, чего она хотела. И он сам не думал, что одержит победу», — говорил собеседник издания. Позднее директор по коммуникациям первой леди Стефани Гришман в интервью Fox News опровергла эту информацию, назвав материал «ложным и непристойным». «Это позорно, что женский журнал продолжает писать подлые и ложные истории, унижающие миссис Трамп, и не обращает внимания на ее работу не только в роли первой леди, но и в роли заботливой жены и матери», — сказала Гришман.

Первая леди произнесла лишь несколько речей после инаугурации Трампа и не переезжала в Белый дом из Нью-Йорка до лета 2017 года: супруга президента, по ее словам, ждала окончания учебного года их сына Бэррона.