Роскомнадзор удалил 24 пиратские копии «Последнего богатыря»

Роскомнадзор принял меры в отношении 176 интернет-ресурсов, распространявших пиратские копии фильма «Последний богатырь». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стерты 24 копии, еще с 138 ресурсов нелегальный контент должен быть удален в ближайшее время. Доступ к оставшимся 14 ресурсам ограничен в связи с предыдущими решениями Мосгорсуда и Минкомсвязи.

Всего за 20​17 год в ведомство поступило более 1100 определений Мосгорсуда о мерах, направленных на защиту авторских прав. В частности, блокировались сайты с отечественными кинофильмами «Притяжение», «Время первых», «Большой», «Интервью с Путиным», «Крым», «Салют-7», «Гоголь», а также с американскими сериалами «Игра престолов», «Твин Пикс» и «Хорошая жена».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал «зеркало» онлайн-кинотеатра hdrezka, незаконно показывавшего третий сезон сериала «Твин Пикс». Сам сайт ранее был заблокирован по той же причине.