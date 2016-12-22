Путин выступил против вмешательства ювенальной юстиции в дела семьи

Государство не должно вмешиваться в дела семьи. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время заседания президентского Координационного совета по реализации стратегии в интересах детей, передает «Интерфакс».

Во время обсуждения ювенальной юстиции Путин заявил: «Здесь есть вопросы, которые требуют особого внимания. И ущемлять интересы родителей недопустимо. У нас есть свои традиции, традиции крепкой семьи, и вот это беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо».

Ранее глава государства сообщил о начале «перезагрузки» политики демографического развития России. Одним из первых шагов станет введение выплаты семьям, где рождается первый ребенок. Эту идею планируется реализовать с января 2018 года.

В декабре 2016 года, во время большой пресс-конференции, Путин сделал аналогичное заявление о ювенальной юстиции: «Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо». При этом он уточнил: «Детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции ни родителям, ни тем более соседям, хотя такое, конечно, в практике иногда бывает».