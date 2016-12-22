В Черном море задержали охотников на краснокнижных дельфинов

В Краснодарском крае задержана группировка браконьеров, которые незаконно ловили дельфинов. Об этом со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ сообщает «Живая Кубань».

Незаконным промыслом занимались члены рыболовной бригады. Дельфинов ловили с помощью кефалевых неводов. В дальнейшем млекопитающих планировали продать (стоимость одной особи на черном рынке доходит до 3 млн руб.).

Правоохранительные органы смогли выяснить, в какой дельфинарий отправляют выловленных животных. Арендатор этого заведения не смог предъявить документы на трех дельфинов-афалин. Выяснилось, что за животными плохо ухаживали, ветеринарам пришлось оказывать им срочную помощь. Животных передали в другое учреждение, сейчас их жизням ничто не угрожает.​

Браконьеры и их соучастники задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Наказание может составлять до пяти лет лишения свободы.

Афалина (большой дельфин) занесена в Красную книгу с 1996 года. В мире осталось около 130 тыс. особей, в Черном море обитает около 7 тыс. Они часто становятся добычей браконьеров: афалин продают нелегальным дельфинариям, ценится и мясо этих млекопитающих.