Таксист взял с гражданки Израиля за поездку по центру Москвы 18 тыс. руб

Гражданка Израиля Михаль Рваи Рисман заявила в полицию на таксиста, который вынудил ее заплатить за поездку от Красной площади до 1-ой Тверской-Ямской улицы в Москве 18 тыс. руб. Об этом рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник из территориального отдела полиции.

По данному факту полиция проводит проверку.

Заявление в дежурную часть полиции девушка подала накануне. В нем говорится, что инцидент с таксистом произошел 11 ноября, когда она находилась командировке в Москве со своими коллегами.

В 16:30 мск недалеко от магазина «ГУМ» она заказала такси до отеля Sheraton Palace Hotel на 1-ой Тверской-Ямской улице

«Женщина села в автомобиль, то договорилась с таксистом, что поездка будет стоить 3 тыс. руб.», — сообщил источник РБК.

Однако, прибыв на место назначения, водитель попросил за поездку около 18 тыс. руб. Когда женщина отказалась платить, водитель заблокировал двери автомобиля. В итоге ей пришлось отдать деньги.