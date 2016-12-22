Почетного консула Сейшел в Екатеринбурге лишили дипломатического статуса

Почетный консул Республики Сейшельские острова в Екатеринбурге Игорь Вожагов отстранен от должности консула, передает ТАСС со ссылкой на главу представительства МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова.​

«Принято решение о снятии его с должности. Дальнейшее решение по назначению будет принимать внешнеполитическое ведомство Сейшельских островов», — сообщил представитель ведомства информационному агентству.

21 ноября стало известно, что судебные приставы арестовали автомобиль Игоря Вожагова марки BMW 523i с дипломатическими номерами. Его стоимость оценивается в 1,3 млн руб. Причиной стала задолженность по алиментам. Также у почетного консула обнаружились долги по коммунальным платежам, кредитам, налогам и сборам. Общая сумма долга составила около 3 млн руб.

Игорь Вожагов сообщил ТАСС, что автомобиль был изъят во время его командировки в Москву. Он пожаловался на действия приставов заместителю генпрокурора Юрию Пономареву и потребовал привлечь их к дисциплинарной, уголовной и административной ответственности за арест служебной дипломатической собственности.

Его слова опровергла в разговоре с «Комсомольская правда — Екатеринбург» заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова. Она сообщила, что иномарка принадлежит лично Вожагову, а не иностранному государству. В связи с этим по российскому законодательству судебный пристав имеет право наложить арест на имущество должника, а действующий порядок предполагает возможное отсутствие должника при составлении акта об аресте имущества.