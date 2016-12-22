Американский словарь Dictionary.com назвал слово года

Американский интернет-словарь Dictionary.com назвал главное слово уходящего года.

Словом, наиболее отражающим настроения 2017 года, было признано complicit — «соучастник» или «замешанный».

Первый пик поисковых запросов, связанных с этим словом, был зафиксирован 12 марта: в этот день юмористическое шоу Saturday Night Live представило ролик с рекламой вымышленных духов Complicit. В видео актриса Скарлетт Йохансон изобразила дочь президента США Иванку Трамп. Слоган гласил: «Аромат для женщины, которая могла бы остановить все это, но не станет».

Второй всплеск интереса к слову возник 5 апреля, после выхода в эфир интервью Иванки Трамп каналу CBS. Ей задали в том числе вопрос, замешаны ли она и ее муж Джаред Кушнер в деятельности президента США.

24 октября пользователи снова гуглили слово года — причиной стала речь сенатора Джеффа Флейка, который отказался от перевыборов в 2018 году и добавил, что не будет ни потворствовать «безрассудному, возмутительному и недостойному» поведению американского лидера, ни молчать о нем.

2 ноября составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали свое слово года — fake news («фейковые новости»). Его популярность также связана с Трампом.