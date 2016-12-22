В Финляндии пресекли контрабанду сигарет на дроне из России

В Финляндии пресекли контрабанду сигарет через российско-финскую границу, осуществлявшуюся на беспилотнике. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на пограничную охрану Юго-Восточной Финляндии.

В июле частное лицо сообщило финским пограничникам, что в окрестностях города Лаппенранта был замечен дрон, который пролетал на высоте около 200 м. Во время следственных мероприятий в лесу был обнаружен упавший беспилотник с пакетом сигарет. Кроме того, неподалеку найдено два пакета, в которых было по 15 блоков сигарет. Всего было обнаружено 45 блоков сигарет.

Расследование этого инцидента проводят финские пограничники и таможня. Представители спецслужб распространили в связи с этим заявление, что все летательные аппараты в приграничной зоне должны быть зарегистрированы, и просят очевидцев, которые видели подозрительные дроны, сообщить об этом властям.

Сообщается, что это первый подобный случай в Финляндии, но такая практика отмечена на других границах Евросоюза. Одна пачка сигарет в Финляндии в пеересчете строит в среднем 500 российских рублей. Продажа табачных изделий в стране регулируется местным законодательством и законодательством ЕС.