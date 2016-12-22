SpaceX привлекла новые инвестиции на $100 млн

Компания SpaceX Илона Маска в ходе очередного раунда сбора средств сумела привлечь инвестиции на сумму $100 млн, сообщает Bloomberg.

Таким образом общий объем инвестиций, привлеченных компанией с лета, уже составил $450 млн. Ранее в июле компания сообщила об инвестициях в размере $350 млн.

Имена инвесторов неизвестны. Общая стоимость компании сейчас оценивается более чем в $21 млрд.

SpaceX была основана Илоном Маском в 2002 году. Компания ведет развитие частной космонавтики. Ею уже были разработаны ракета-носитель многоразового использования Falcon 9 и корабль Dragon, уже совершивший миссию на МКС.