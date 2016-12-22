Новосибирец расстрелял посетителей бара после ссоры

Полицейские задержали 23-летнего жителя Новосибирска, который открыл стрельбу в баре и ранил трех человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел 25 ноября. Между мужчинами возник конфликт. Один из участников спора вышел на улицу и взял из машины друга, вместе с которым пришел в заведение, травматический пистолет (кому из них принадлежит оружие, не уточняется). Вернувшись, он сделал четыре неприцельных выстрела, затем скрылся.

Ранения получили два посетителя бара и охранник. Один из пострадавших был госпитализирован, двум другим медицинскую помощь оказали на месте.

Полицейские задержали подозреваемого и отпустили под подписку о невыезде. В отношении молодого человека возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).