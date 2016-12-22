Кремль пообещал ответить на решение МОК «всеми возможными средствами»

Кремль не согласен с решением дисциплинарной комиссии МОК о пожизненной дисквалификации российских спортсменов за допинг и готов ответить «всеми возможными средствами». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете наше отношение. Эти решения безосновательны, мы не согласны с такими решениями. Главное — продолжать планомерную деятельность по защите интересов наших спортсменов», — заявил Песков.

Комиссия МОК занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, ​взятых во время Олимпиады 2014 года в Сочи. По итогам ее работы российских спортсменов лишили четырех медалей в лыжных гонках, двух в скелетоне, двух в бобслее и одной в конькобежном спорте. Таким образом Россия лишилась первого места в медальном зачете.

В ноябре совет учредителей WADA отказал в восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во всемирной организации. Позднее, в начале декабря, МОК должен принять решение о возможности участия сборной России в зимней Олимпиаде 2018 года в корейском Пхёнчхане.